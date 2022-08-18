يوفنتوس يعرض لاعبا جديدا على مانشستر يونايتد

2022/08/18 | 03:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واععرض نادي يوفنتوس الإيطالي، لاعبا جديدا على مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.وكان يوفنتوس ومانشستر يونايتد قد اتفقا على صفقة الفرنسي أدريان رابيو، لكن فشلت المفاوضات بسبب عدم اتفاق اللاعب، على راتبه مع المانيو.ووفقا لصحيفة "تيليجراف"، فإن يوفنتوس عرض الأمريكي ويستون ماكيني، لاعب وسط الفريق، على الشياطين الحمر، عقب فشل صفقة رابيو.وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مانشستر يونايتد رفض عرض يوفنتوس، لأنه غير مهتم بضم ويستون ماكيني.ويحتاج يوفنتوس إلى بيع لاعب واحد على الأقل في خط الوسط، من أجل الحصول على أموال لصفقة لياندرو باريديس لاعب باريس سان جيرمان. يذكر أن مانشستر يونايتد حول أنظاره إلى كاسيميرو نجم ريال مدريد، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب لاتسيو، عقب فشل صفقة رابيو.

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