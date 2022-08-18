ماركا: كاسيميرو قد يلتحق برونالدو

2022/08/18 | 04:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "ماركا" إن البرازيلي، كاسيميرو، يدرس عرضا من مانشستر يونايتد ولا يستبعد الرحيل عن فريق ريال مدريد الإسباني.

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