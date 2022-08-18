الموقف الكردي حيال الازمة السياسية في العراق

2022/08/18 | 05:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي رؤية الاقليم حول المرحلة السياسية الجديدة في العراق؟

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