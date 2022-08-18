2022/08/18 | 05:25 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TQMZkkHT3do

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني: الخلافات داخل البيت الشيعي عميقة بشكل لا يسمح للكرد بالتوسط لحل) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني: الخلافات داخل البيت الشيعي عميقة بشكل لا يسمح للكرد بالتوسط لحل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).