بعد خطبته فتاة

2022/08/18 | 07:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا بولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وذلك بعد إعلان خطوبته.

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