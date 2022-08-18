"راسبوتيتسا".. حمت روسيا من الغزوات وقد تحمي أوكرنيا من بوتين

2022/08/18 | 07:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لعدة قرون، اعتمدت روسيا على طقسها الشتوي القاسي لمنع "الغزاة" من دخول أراضيها، لكن مع اقتراب نهاية الصيف هذا العام قد تجد القوات الروسية نفسها أمام نفس الوضع في أوكرانيا المشابهة في طقسها.

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