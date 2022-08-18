المغامسي يثير تفاعلا بوصف محمد بن سلمان

2022/08/18 | 08:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الداعية الإسلامي صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء سابقا، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب وصف ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان بـ"ولي عهد المسلمين".

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