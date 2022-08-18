2022/08/18 | 08:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال، جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق في عهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الأربعاء، إنه ينبغي على وزارة العدل بحث الإفصاح على الأقل عن بعض الأدلة التي استخدمتها لتبرير تفتيش منزل ترامب في فلوريدا الأسبوع الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بولتون: يجب كشف المزيد من الأدلة التي بررت تفتيش منزل ترامب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بولتون: يجب كشف المزيد من الأدلة التي بررت تفتيش منزل ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).