أمريكا تعلق على الحكم بالسجن 34 عاما على الناشطة السعودية سلمى الشهاب

2022/08/18 | 08:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، أنها "تدرس" قضية الناشطة السعودية سلمى الشهاب التي حُكم عليها بالسجن 34 عاما بتهمة التغريد عن حقوق المرأة.

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