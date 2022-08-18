ميزات جديدة لمستخدمي “تليغرام”

2022/08/18 | 09:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن القائمون على تطبيق “تليغرام” عن حزمة جديدة سيستفيد منها الكثيرون من مستخدمي التطبيق.وأشارت المواقع الرسمية لـ”تليغرام” على الإنترنت إلى أن المستفيدين من خدمات Telegram Premium توفرت لهم ميزة جديدة للتحكم بالرسائل والإشعارات، وعبر هذه الميزة بات بإمكان المستخدم أن يحدد من من يمكن أن يرسل له الرسائل الصوتية أو المصورة، واختيار […]

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