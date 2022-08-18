ارتفاع اسعار النفط بنسبة1%

2022/08/18 | 09:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى الإغلاق الصارم لفيروس كورونا وضوابط تصدير الوقود إلى كبح الإنتاج.

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