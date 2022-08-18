احباط محاولة لتفجير احد ابراج نقل الطاقة الكهربائية في كركوك

2022/08/18 | 09:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – كركوكتمكنت القوات الأمنية، اليوم الخميس، من احباط محاولة لتفجير أحد ابراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظة كركوك.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، أنه" من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت قوة من الفرقة الثالثة بالشرطة الاتحادية من احباط محاولة لتفجير أحد ابراج نقل الطاقة الكهربائية ضمن قاطع المسؤولية في محافظة كركوك".

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