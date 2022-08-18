2022/08/18 | 09:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني وصل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الخميس، الى المملكة العربية السعودية.وذكرت وكالة الانباء السعودية، أن “نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، استقبل زعيم تيار الحكمة عمار بن عبدالعزيز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



عمار الحكيم يصل الى المملكة العربية السعودية المركز الخبري الوطني.

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