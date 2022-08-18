2022/08/18 | 09:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة احتل العراق المرتبة الرابعة عربياً كأكبر مستهلك للنفط، فيما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الاولى عالميا كأكبر مستهلك للنفط حتى عام 2022 حسب تقرير لمؤسسة global fire power .ووفقاً لمعلومات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عربياً..



العراق يحتل المرتبة الرابعة كأكبر مستهلك للنفط المركز الخبري الوطني.

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