الإعلام الامني تعلن انطلاق المرحلة الخامسة لعملية إلارادة الصلبة

2022/08/18 | 09:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، نطلاق المرحلة الخامسة لعملية إلارادة الصلبة.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "التعاون والتنسيق المستمر بين قطعات وصنوف الأجهزة الأمنية كانت له نتائج إيجابية عالية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية"، مبينة ًأنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومن خلال الاجتماعات واللقاءات المستمرة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة، فقد انطلقت، صباح اليوم الخميس، المرحلة الخامسة لعملية إلارادة الصلبة".

وأضافت أنه "قد شارك في هذه العملية قطعات من قيادة عمليات ديالى والمقر المسيطر لعمليات طوزخورماتو وقيادة محاور (الأول والثاني والثالث) قوات البيشمركة، بإسناد جوي من قبل طيران القوة الجوية وطيران الجيش".

وأشارت الى أن "هذه العملية تهدف الى تفتيش منطقة العمليات المشتركة مابين قطعات القوات الاتحادية وإقليم كردستان ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى والمقر المسيطر لعمليات طوزخورماتو وتفتيش وتطهير المناطق غير المشغولة والقرى والحدود الفاصلة في مناطق الاهتمام المشترك لملاحقة بقايا العناصر الإرهابية والمطلوبين قضائيا وتجفيف مصادر الإرهاب وتأمين الأمن والاستقرار في تلك المناطق".

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