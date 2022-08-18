العراق رابعا بين اكبر مستهلكي النفط عربيا والـ 26 عالمياً

2022/08/18 | 09:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ذكر تقرير لمؤسسة global fire power ، اليوم الخميس، أن العراق احتل المرتبة الرابعة عربياً كأكبر مستهلك للنفط، فيما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الاولى عالميا كأكبر مستهلك للنفط حتى عام 2022 .

وبين التقرير، وتابعته (بغداد اليوم)، أن "العراق احتل المرتبة الرابعة عربياً، والـ 26 عالمياً كأكبر مستهلك للنفط بمقدار 826 ألف برميل يومياً، فيما احتلت السعودية المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً بمقدار استهلاك يبلغ ثلاثة ملايين و 287 الف برميل يومياً، فيما جاءت الإمارات ثانيا عربياً، وبالمرتبة 24 عالمياً واستهلاك يبلغ 896 ألف برميل يوميا، في حين جاءت مصر بالمرتبة الثالثة عربياً وبالمرتبة 25 عالمياً واستهلاك يبلغ 878 ألف برميل يوميا".

وتابع، أن "الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت دول العالم بأكبر استهلاك للنفط يبلغ 19 مليوناً و960 ألف برميل يومياً، وتأتي الصين ثانياً من حيث استهلاك النفط، بمقدار 12 مليوناً و470 ألف برميل يومياً، ومن ثم تأتي بالمرتبة الثالثة الهند باستهلاك يبلغ 4 ملايين و521 ألف برميل يومياً، ومن ثم اليابان رابعا باستهلاك 3 ملايين و 894 ألف برميل"، مبيناً أن "أقل الدول استهلاكا للنفط هي دولة تشاد بكمية تبلغ 2.300 ألفا برميل يوميا".

ويعتمد استهلاك النفط، وفقا للتقرير، على قوة الدولة الاقتصادية والتطور الصناعي فيها ، فضلاً على حجم السكان فيها.

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