انطلاق عملية امنية في طوز خورماتو وضبط مواد متفجرة وسط الموصل

2022/08/18 | 09:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، انطلاق عملية امنية مشتركة في طوز خورماتو، فيما اشارت الى ضبط قنابر هاون ومواد متفجرة في الموصل.

وذكر بيان للحشد تلقته (بغداد اليوم)، أنه "شرع فوج القوات الخاصة التابعة لقيادة محور الشمال للحشد الشعبي والقوات الأمنية، الخميس، بعملية تفتيش واسعة شرق طوزخورماتو".واضاف أنه "شملت العملية تفتيش مناطق ( قوبلك – قوشلان – شوراو ) ضمن سلسلة جبال بلكانة لملاحقة فلول داعش وتدمير مخابئه ضمن قاطع المسؤولية".

وعلى صعيد متصل، عثرت قوة من اللواء 59 التابعة لقيادة عمليات نينوى بالحشد الشعبي، على قنابر هاون وصواعق تفجير تابعة لداعش في حي المأمون وسط مدينة الموصل.

وتضمن المخلفات الحربية قنابر هاون عدد 2 وصاعق تفجير عدد 86 ومواد تدخل في صناعة المتفجرات، وفقا للبيان.

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