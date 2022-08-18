أحداث آب.. عملية تفتيش واسعة شرق الطوز

2022/08/18 | 09:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الخميس 18 آب 2022 عملية تفتيش واسعة شرق الطوز رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم...

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عملية تفتيش واسعة شرق الطوز أولاً على المسلة.

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