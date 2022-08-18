2022/08/18 | 10:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت وزارة التربية الـ1 من شهر أيلول القادم موعداً لمباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية في المدارس للعام الدراسي الجديد.

التالي

منذ 16 ساعة

ضبط 45 شاحنة مخالفة لضوابط الاستيراد

منذ 17 ساعة

النزاهة تكشف مخالفات بـ4 مليارات دينار في ديالى

منذ 19 ساعة

إنشاء أطول جسر في العراق

منذ 23 ساعة

الرافدين يصدر توجيهاً بشان منح السلف

منذ 23 ساعة

الموقف المروري في بغداد اليوم الأربعاء

منذ يوم واحد

تعرف على حالة الطقس في العراق

منذ يوم واحد

سعر صرف الدولار اليوم

منذ يومين

المرور تعلن قطعاً جزئياً بطريق محمد القاسم السريع لمدة 4 أيام

منذ يومين

عبث بخطوط نقل الطاقة يتسبب بانقطاع الكهرباء في الجنوب

منذ يومين

مجلس الخدمة يصادق على تعيين المشمولين بقانون تدرج المهن الطبية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية موعد مباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية في المدارس) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية موعد مباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية في المدارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).