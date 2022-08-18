2022/08/18 | 10:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الخميس (18 آب 2022)، إلى السعودية في زيارة رسمية.واستقبل نائب وزير الخارجية السعودي وليد عبد الكريم الخريجي، الحكيم في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمار الحكيم يصل الى السعودية في زيارة رسمية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمار الحكيم يصل الى السعودية في زيارة رسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).