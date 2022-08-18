2022/08/18 | 10:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المدارس للعام الدراسي الجديد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. التربية تحدد موعد مباشرة المعلمين والمدرسين في المدارس) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. التربية تحدد موعد مباشرة المعلمين والمدرسين في المدارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).