هذه أهدافها.. انطلاق المرحلة الخامسة من عملية الإرادة الصلبة

2022/08/18 | 10:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، انطلاق المرحلة الخامسة من عملية الإرادة الصلبة، فيما كشفت أبرز أهدافها ومحاورها.

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "التعاون والتنسيق المستمر بين قطعات وصنوف الأجهزة الأمنية كانت له نتائج إيجابية عالية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية"، لافتة إلى أنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومن خلال الاجتماعات واللقاءات المستمرة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة، فقد انطلقت، صباح اليوم الخميس، المرحلة الخامسة لعملية إلارادة الصلبة".

وأضاف البيان، أنه "شارك في هذه العملية قطعات من قيادة عمليات ديالى والمقر المسيطر لعمليات طوزخورماتو وقيادة محاور ( الأول والثاني والثالث ) قوات البيشمركة، بإسناد جوي من قبل طيران القوة الجوية وطيران الجيش".وتابع، أن هذه العملية "تهدف إلى تفتيش منطقة العمليات المشتركة مابين قطعات القوات الاتحادية وإقليم كردستان ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى والمقر المسيطر لعمليات طوزخورماتو وتفتيش وتطهير المناطق غير المشغولة والقرى والحدود الفاصلة في مناطق الاهتمام المشترك لملاحقة بقايا العناصر الإرهابية والمطلوبين قضائيا وتجفيف مصادر الإرهاب وتأمين الأمن والاستقرار في تلك المناطق".

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