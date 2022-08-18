2022/08/18 | 10:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت الشرطة البريطانية تحذيرا شديد اللهجة لمهاجم فريق مانشستر يونايتد، النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وذلك على خلفية حادثة إسقاطه لهاتف طفل متوحد عقب مباراة جمعت الشياطين الحمر مع مضيفهم، فريق إيفرتون" في الموسم الماضي من الدوري الإنكليزي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة البريطانية توجه تحذيرا لرونالدو عقب حادثة "إهانة الطفل المتوحد") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة البريطانية توجه تحذيرا لرونالدو عقب حادثة "إهانة الطفل المتوحد") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).