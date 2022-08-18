السعودية.. رد فعل محمد بن سلمان على جلوس النساء بالخلف.. تداول فيديو سابق لما روته الأميرة ريما بنت بندر

2022/08/18 | 10:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما روته سفيرة المملكة العربية السعودية في أمريكا، ريما بنت بندر، عن ردة فعل ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماع ورؤية النساء يجلسن بالخلف في القاعدة.

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