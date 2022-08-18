تعرف على اسعار الدولار مقابل الدينار العراقي

2022/08/18 | 10:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تشهد أسعار صرف الدولار، انخفاضاً في البورصة العراقية.وسجَّلت أسعار بيع الدولار اليوم الخميس، 148.000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.900 دينار لكل 100 دولار.

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