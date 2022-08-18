2022/08/18 | 11:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أطلق تطبيق “تيك توك” خاصية جديدة تمكن المستخدم من تحويل النصوص المكتوبة إلى صور،...

ظهرت المقالة تيك توك يسبق منصات التواصل بميزة جديدة..



تحويل النصوص الى صور أولاً على المسلة.

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