نبأ سار للمفسوخة عقودهم في وزارة الدفاع

2022/08/18 | 11:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الدفاع ، اليوم الخميس، عن إكمال أسماء المفسوخة عقودهم ومفاتحة وزارة المالية من أجل التخصيصات.

وقال مصدر أمني رفيع في تصريح للوكالة الرسمية إن ” وزارة الدفاع أكملت أسماء المفسوخة عقودهم بعد إجراء عملية التدقيق وفاتحت وزارة المالية من أجل إطلاق التخصيصات وعودتهم إلى الخدمة”، مبيناً، أن ” عملية استدعاء المشمولين من المفسوخة عقودهم بعد إكمال التخصيصات”.

وأشار إلى، أن ” هناك قطعات أمنية جديدة في الأماكن البعيدة سيتم شمولها بنظام البديل خلال الأيام المقبلة”.

وكان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي قد وافق على توصيات اللجنة المؤلفة من رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله وسكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن محمد حميد البياتي والنائب اسكندر وتوت عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب والتي تخص إعادة نظام البديل، وشملت المرحلة الأولى الفرقة الخامسة من الشرطة الاتحادية والفرقة العشرين من الجيش العراقي.

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