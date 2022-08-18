مقتل واصابة العشرات في تفجير استهدف مسجدا في العاصمة الافغانية كابل

2022/08/18 | 11:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر طبية وأمنية، بمقتل وإصابة العشرات في تفجير استهدف مسجدا العاصمة الأفغانية كابل، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه على الفور.وقال مسؤول أمني أفغاني إن “20 شخصا قتلوا وأصيب 40 آخرون في تفجير بمسجد شمالي كابل”.في … Readmore

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