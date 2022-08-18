الفنانة نسرين طافش تتعرض لموجة من الانتقادات بسبب اطلالتها الجريئة مع زوجها

2022/08/18 | 11:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت الفنانة السورية نسرين طافش، لانتقادات خلال الساعات الماضية بسبب ظهورها بإطلالة وُصفت بالجريئة برفقة زوجها الطبيب المصري شريف الشرقاوي.ونشر زوج نسرين طافش صورة لهما عبر خاصية “الستوري” على حسابه الشخصي في ”إنستغرام“، وشاركتها طافش على حسابها.وظهرت طافش … Readmore

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