2022/08/18 | 11:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qVBZBlc511o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنانة إيناس طالب تؤكد مقاضاة مجلة "إيكونوميست" بسبب نشر صورتها في تقرير عن البدانة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفنانة إيناس طالب تؤكد مقاضاة مجلة "إيكونوميست" بسبب نشر صورتها في تقرير عن البدانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).