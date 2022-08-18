منفذ الهجوم على سلمان رشدي يشيد بالخميني: رجل عظيم

2022/08/18 | 11:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أشاد هادي مطر، المتهم بطعن الكاتب سلمان رشدي، بالمرشد الأعلى الإيراني السابق آية الله الخميني، لكنه لم يؤكد إن كان قد نفذ عملية الطعن بسبب الفتوى التي صدرت قبل أكثر من 30 […]

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