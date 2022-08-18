القبض على ام وابنها لقيامهما بسرقة ١٧ ألف دولار و ٣٦ مليون دينار مع مخشلات ذهبية في بغداد

2022/08/18 | 11:07 - المصدر: وكالة خبر

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تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد من إلقاء القبض على متهمين اثنين ( أم وابنها ) لقيامهما بسرقة مبلغ مالي قدره ( ١٧ ) ألف دولار أمريكي، و(٣٦) مليون دينار عراقي مع مخشلات ذهبية من داخل دار ضمن منطقة الحرية ببغداد، حيث إن عملية القبض تمت بعد توفر معلومات لدى مفارز مكتب الحرية لمكافحة الإجرام عن وجود حادث سرقة دار ضمن قاطع المسؤولية، على الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات وجهد كبير ومميز أثمر بالتوصل إلى الجناة والقبض عليهما، وضبط جزء من المبلغ المسروق، ولدى إجراء التحقيق معهما أعترفا صراحة عن قيامهما بسرقة الدار، حيث دونت أقوال المتهمين بالاعتراف وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل .

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