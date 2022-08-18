المباشرة بإنشاء حزام أخضر في “الكطيعة” بين ذي قار والمثنى

2022/08/18 | 11:07 - المصدر: وكالة خبر

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باشرت اللجنة الفنية المشكلة من دائرة الغابات ومكافحة التصحر تنفيذ مشروع تثبيت الكثبان الرملية وإنشاء حزام أخضر بين محافظتي ذي قار والمثنى.

وتعد هذه المنطقة من أشد بؤر التأثير المناخي فـي الـبـلاد، وأكثرها خـطـورة على السكان والمشاريع الاستراتيجية والزراعية.

وقال عضو لجنة الأمر الديواني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدكتور نجم طارش، إنه “استناداً لتوصيات لجنة الأمر الديواني في الأمانة العامة لمجلس الـوزراء وبتوجيه وكيل وزارة الزراعة ميثاق الخفاجي ومدير عام دائرة الغابات ومكافحة التصحر راوية مزعل تم البدء بتنفيذ مشروع الكثبان الرملية بين محافظتي ذي قار والمثنى”.

وأوضح طارش أن “المشروع الذي بوشر به في منطقة الكطيعة ضمن الـحـدود الإداريــة لمحافظة ذي قار يهدف إلى وقف زحف الكثبان الرملية على القرى والمشاريع الاستراتيجية والأراضي الزراعية”.

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