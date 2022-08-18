ميانمار تقرر شراء البنزين الروسي الرخيص

2022/08/18 | 11:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قررت حكومة ميانمار، شراء البنزين وزيت الوقود الرخيص من روسيا.

وتبحث روسيا عن أسواق جديدة لتصدير نفطها بعد العقوبات الكبيرة التي تعرضت لها من قبل الاتحاد الأوروبي وامريكا نتيجة شنها حربا لاحتلال أوكرانيا.

وقال المتحدث العسكري زاو مين تون خلال مؤتمر صحفي، "لقد حصلنا على إذن لاستيراد البنزين من روسيا"، مضيفا أنه مفضل بسبب "جودته وتكلفته المنخفضة".

من المقرر أن تبدأ شحنات زيت الوقود في الوصول اعتبارا من أيلول المقبل، وفقا لوسائل الإعلام.

ارتفعت أسعار البنزين بنحو 350 في المائة منذ الانقلاب في شباط من العام الماضي إلى 2300-2700 كيات (حوالي دولار واحد) للتر (0.26 جالون).

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