اليوم.. العامري يلتقي الصدر في الحنانة

2022/08/18 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف القيادي في الإطار التنسيقي محمد الشبكي، اليوم الخميس، ان زعيم تحالف الفتح هادي العامري سيلتقي اليوم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة بمحافظة النجف.

وأشار الشبكي، لـ(بغداد اليوم) ان "الاجتماع يأتي لبحث ملفات عديدة تخص انهاء الانسداد السياسي وحل المشاكل والنقاط التي يطالب بها الصدر".

وأضاف ان "إشارات إيجابية تلقاها الصدر بناءا على تحركات العامري وهذا ما دعا الاول لتأجيل التظاهرات وقد يكون الصدر وصل إلى قناعة للقاء العامري لبدء الحوار استنادا لتخويل الإطار لزعيم تحالف الفتح للحوار مع زعيم التيار الصدري".

وتابع القيادي في الاطا، ان "ذهاب الصدر للقضاء بشأن حل البرلمان وعملية تأجيل التظاهرات هي بوادر للحلول والانفراج، خصوصا مع إيقاف التصعيد بالتغريدات والتصريحات، وكلها أمور لترطيب الأجواء لحوار الصدر والعامري.

يذكر ان رئيس تحالف الفتح هادي العامري يجري جولات ولقاءات لحل الازمة القائمة بين الاطار والتيار، في ظل تمسك مقتدى الصدر بعدم جلوسه مع قوى التنسيقي.

وفي وقت سابق أعلنت قيادات الاطار ان العامري هو "المفوض من قبل الاطار" في إشارة الى توكيله مهمة التنسيق والترتيب بين باقي القوى السياسية وحلحة الازمة الراهنة.

ودعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والقيادات التي حضرت اجتماع قصر السلام ببغداد، يوم امس، التيار الصدري للإنخراط في الحوار وتهدئة التصعيد.

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