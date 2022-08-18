2022/08/18 | 11:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخيرا، وعقب انتظار طويل استطاع الممثل السنغالي الكوميدي، خابي لام، الذي يحظى بأكبر متابعة على تطبيق "تيك توك" الحصول على الجنسية الإيطالية، وفقا لما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

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