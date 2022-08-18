الإطاحة بـ'أم وأبنها' سرقا مبالغ مالية 'ضخمة' في بغداد (صورة)

2022/08/18 | 12:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – بغدادأعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الخميس، القبض على ام وابنها لقيامهما بسرقة 17 ألف دولار و36 مليون دينار مع مخشلات ذهبية في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين (أم وابنها) لقيامهما بسرقة مبلغ مالي قدره (17) ألف دولار أمريكي، و(36) مليون دينار عراقي مع مخشلات ذهبية من داخل دار ضمن منطقة الحرية ببغداد".

وأضافت ان "عملية القبض تمت بعد توفر معلومات لدى مفارز مكتب الحرية لمكافحة الإجرام عن وجود حادث سرقة دار ضمن قاطع المسؤولية، على الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات وجهد كبير ومميز أثمر بالتوصل إلى الجناة والقبض عليهما، وضبط جزء من المبلغ المسروق، ولدى إجراء التحقيق معهما أعترفا صراحة عن قيامهما بسرقة الدار".وتابعت انه "تم تدوين أقوال المتهمين بالاعتراف وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة 444 من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل".

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