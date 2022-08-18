الإعمار تعلن إنجاز أكثر من 20 مشروعاً في سنتين

2022/08/18 | 12:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أحصت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الخميس، عدد مشاريعها الخدمية منذ العام 2020، فيما شددت على ضرورة معالجة الأضرار والتشوهات في الطرق فورياً.

وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور في الوزارة حسين جاسم في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "دائراتنا شرعت بعد التوقفات التي حصلت العام 2014، بسبب الأزمة المالية والأمنية والاقتصادية التي مرت على البلد، باستئناف مشاريعها في عموم العراق، بمنتصف العام 2020"، مبيناً، انها "استحدثت مشاريع مهمة وكبيرة بعد انفراج الازمة المالية".

واضاف أن "بعض مشاريعنا انجزت الآن، ونحن مستمرون في انجاز الكثير ايضا"، مشيراً الى أن "المشاريع تتضمن انشاء جسور وممرات ثانية رابطة بين المحافظات ضمن خطة الدائرة لتحسين مستوى الأمان في عموم الشبكة الوطنية مع استمرار اعمال الصيانة".

وتابع، أن "خطة العام 2021 تتضمن أكثر من 63 مشروعاً موزعة في جميع المحافظات منها جسور وطرق حولية"، موضحاً انه "تم انجاز أكثر من 20 مشروعاً منذ منتصف العام 2020 حتى الآن".

وأعرب جاسم عن أمله بأن "تنجز دائرته أكثر من عشر مشاريع خلال العام الحالي، لافتاّ: "إننا مستمرون في تنفيذ مشاريعنا ضمن التوقيتات الزمنية رغم المعاناة والمشاكل التي تواجهنا وخاصة عدم اقرار الموازنة وما يخصص من تخصيصات مالية غير كافٍ لضمان انسيابية استمرار المشاريع لان ما يخصص لنا في الموازنات لايشكل سوى 10‎%من قيمة هذه المشاريع وبالتالي سوف يؤثر في نسب الانجاز".

وذكر أن "ترك الطرق من دون صيانة فاقم اضرارها وتشوهاتها وعيوبها"، مشدداً على ضرورة "اجراء اعمال الصيانة الفورية على الطرق وبمجرد حصول الضرر والعيب، كي لا يتضرر بشكل أكبر ويكلف الدولة اموالاً اكثر عند صيانته".

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