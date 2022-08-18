ظاهرة طبيعية نادرة.. كاميرا ترصد تشكّل إعصار مائي هائل قبالة سواحل فلوريدا

2022/08/18 | 12:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تصوير إعصار هائل بكاميرا قبالة سواحل فلوريدا، ناجم عن عواصف رعدية شديدة في المنطقة.وهذا الإعصار الهائل يتشكل فوق الماء أو ينتقل من الأرض إلى الماء.

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