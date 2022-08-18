خبير تغذية يحرم ميسي من الشاي المثلج والمشروبات الغازية

2022/08/18 | 12:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني كشفت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، أن كريستوف جالتيه، مدرب باريس سان جيرمان، ولويس كامبوس المستشار الرياضي، تحركا لإصلاح مشكلة داخل صفوف الفريق.وأوضحت الصحيفة، أن” هذه المشروبات لا تناسب اللاعبين الذين يتنافسون في مستويات كبيرة، […]

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