2022/08/18 | 12:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أفادت وسائل إعلام تركية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غادر تركيا إلى مدينة لفوف الأوكرانية لحضور اجتماع ثلاثي مع فلاديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.وقال موقع ahaber التركية إن “الرئيس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لعقد اجتماع ثلاثي..



اردوغان يغادر الى اوكرانيا المركز الخبري الوطني.

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