اعتقال شاب في بريطانيا كان ينوي قتل الملكة إليزابيث

2022/08/18 | 12:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اُبلغت محكمة بريطانية، الأربعاء،

باعتقال رجل بحوزته قوس ونشاب، في منزل

الملكة إليزابيث بقلعة وندسور، يوم عيد

الميلاد، العام الماضي، حيث قال “أنا

هنا لقتل الملكة”.

وقالت المحكمة إن “جاسوانت سينغ

تشايل

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