واشنطن تعلق بشأن الحكم على ناشطة سعودية بالسجن 34 عاما

2022/08/18 | 12:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الأميركية،

الأربعاء، إن الولايات المتحدة تدرس

قضية الناشطة فى مجال حقوق المرأة، سلمى

الشهاب، التي حُكم عليها بالسجن 34 عاما

فى السعودية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية

الأميركية

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