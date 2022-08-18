عمار الحكيم في زيارة الى السعودية (صور)

2022/08/18 | 12:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل زعيم تيار الحكمة ، عمار الحكيم،

الأربعاء، إلى مدينة جدة السعودية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن

"نائب وزير الخارجية السعودي المهندس

وليد بن عبد الكريم الخريجي والسفير

السعودي لدى العراق ع

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