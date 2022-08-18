نائب يدعو وزير الصحة إلى انهاء تخويل مدير عام صحة الديوانية بسبب شبهات الفساد

2022/08/18 | 12:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا النائب عن محافظة الديوانية عزيز شريف المياحي، وزير الصحة الى انهاء تخويل مدير عام صحة المحافظة صباح محسن حمزة، بسبب سوء الادارة وشبهات الفساد التي أرهقت الديوانية وادت الى تراجع الوضع الصحي فيها.

وقال المياحي في بيان لمكتبه الاعلامي، ان “صحة المحافظة ورغم توفير التخصيصات المالية لها وبشكل شهري من قبل وزارتي الصحة والمالية، فإنها ما زالت تعاني من سوء الخدمات الصحية وعدم توفر الادوية والمستلزمات الصحية والمختبرية نتيجة لسوء الادارة”.

واضاف المياحي، ان “هنالك العديد من شبهات الفساد والمغالاة في الأسعار وشحة الادوية في المؤسسات و المراكز الصحية و التلكؤ الواضح في العمل وسوء الادارة، ما يستوجب فتح تحقيق موسع لكشف حيثيات هذا الملف ومعالجة تلك الحالات ومحاسبة المقصرين كونها أدت الى نتائج غير المقبولة كان ضحيتها المواطن البسيط في المحافظة”.

واكد ان “هذا الوضع ينبغي ان لايستمر ويستوجب تحرك سريع من السيد وزير الصحة، من خلال انهاء تخويل مدير صحة المحافظة واختيار شخصية ذات كفاءة وتتمتع بالخبرة والنزاهة والمهنية لادارة هذه المؤسسة لما لها من اهمية انسانية وخدمية ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين”.

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