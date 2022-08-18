2022/08/18 | 12:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، 18 آب، 2022، عن تسجيل أكثر من 1000 إصابة...

ظهرت المقالة الصحة تسجل اكثر من 1000 إصابة بالحمى النزفية والكوليرا في العراق أولاً على المسلة.

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