2022/08/18 | 12:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: لقي أحد أهم قادة ولاية غرب إفريقيا التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، أمينو دني، المسؤول...

ظهرت المقالة قصف جوي ينهي حياة العقل المدبر لداعش في نيجيريا أولاً على المسلة.

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