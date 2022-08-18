2022/08/18 | 12:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى عضو تيار الحكمة فهد الجبوري، زيارة زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، بهدف اقناع السعودية بلعب دور “الوساطة” بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري، مشيرا الى ان الاطار التنسيقي يرفض اي وساطة خارجية، حسب قوله.ووصل زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تيار الحكمة ينفي نفياً قاطعاً ان تكون زيارة الحكيم للسعودية بهدف الوساطة .. الاطار يرفض اي وساطة خارجية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تيار الحكمة ينفي نفياً قاطعاً ان تكون زيارة الحكيم للسعودية بهدف الوساطة .. الاطار يرفض اي وساطة خارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).