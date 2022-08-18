اردوغان يغادر الى اوكرانيا للقاء زيلينسكي وغوتيريش

2022/08/18 | 12:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام تركية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غادر تركيا إلى مدينة لفوف الأوكرانية لحضور اجتماع ثلاثي مع فلاديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.وقال موقع ahaber التركية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غادر إلى … Readmore

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