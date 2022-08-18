2022/08/18 | 12:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض الخط الناقل تفرع الحويجة لخط ملا عبدالله – شمال سامراء – الدور جهد ١٣٢ك.ف الى عمل تخريبي جبان بتفجير عبوات ناسفة مما تسبب بتضرر ركائز البرج المرقم (٢٦) وسقوطه على الفور تحديدا في قرية بريمة في ناحية الملتقى في محافظة كركوك

وعلى الفور وبمتابعة مباشرة من المدير العام المهندس خالد غزاي شرعت ملاكاتنا الهندسية والفنية من قسم الخطوط وبالتعاون مع القوات الامنية والجهد الهندسي الى مكان العارض وباشرت بالعمل على اعادة تشييد البرج الساقط وتصليح القطوعات في الاسلاك بالسرعة الممكنة خدمة للصالح العام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمل تخريبي يستهدف خط نقل كهرباء في محافظة كركوك) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمل تخريبي يستهدف خط نقل كهرباء في محافظة كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).